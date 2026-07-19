Андреа Стелла — о Максе Ферстаппене в «Макларене»: нам нужно ввести третью машину

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла с иронией прокомментировал слухи о возможном переходе четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена в команду, заявив, что для этого потребовалась бы третья машина.

«Как я уже отмечал, мы говорим о четырёхкратном чемпионе мира. Это всегда будет захватывающая возможность, но для этого нам нужно ввести третью машину. Поэтому не стоит спрашивать об этом меня. Здесь нужно обсуждать вопрос на более высоком политическом уровне. Когда будем готовы это сделать, тогда и рассмотрим такой вариант», — приводит слова Стеллы издание Motorsport.

В пятницу в паддоке «Спа-Франкоршам» внимание привлёк визит отца гонщика Йоса Ферстаппена и его менеджера Раймонда Вермюлена в моторхоум «Макларена», однако, как выяснилось позже, встреча касалась юниора «Макларена» Дриса ван Лангендонка, который теперь является протеже Ферстаппена.