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Карлос Сайнс получит штрафной элемент силовой установки перед Гран-при Бельгии

Карлос Сайнс получит штрафной элемент силовой установки перед Гран-при Бельгии
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс использует новый блок электроники управления силовой установкой (PU-CE) и новую батарею (ES) на оставшуюся часть уикенда Гран-при Бельгии, сообщает технический делегат ФИА.

Согласно отчёту, для автомобиля №55 был установлен третий по счёту новый элемент накопителя энергии (ES) из трёх разрешённых регламентом на сезон-2026. Этот компонент соответствует требованиям спортивного регламента Формулы-1.

При этом новый блок электроники управления силовой установкой (PU-CE) стал для Сайнса четвёртым в сезоне, тогда как регламент разрешает использовать только три таких элемента без последствий. Таким образом, замена не соответствует пункту B8.2.2 e спортивного регламента ФИА.

Оба элемента силовой установки были заменены «Уильямсом» после письменного запроса команды и с одобрения технического делегата ФИА в соответствии со статьёй B3.5.4 регламента Формулы-1 2026 года.

Дополнительные санкции для Сайнса должны быть определены стюардами Гран-при Бельгии.

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