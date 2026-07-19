В «Уильямсе» объяснили причину штрафа Карлоса Сайнса на Гран-при Бельгии

Команда «Уильямс» подтвердила, что Карлос Сайнс получит штраф в 10 мест на стартовой решётке Гран-при Бельгии из-за замены блока электроники. Испанский пилот стартует с 19-й позиции, а Алекс Албон поднимется на 15-ю.

«Вот с какой позиции мы стартуем на Гран-при Бельгии. После того как утром команда обнаружила проблему с батарейным блоком на машине Карлоса, перед гонкой пришлось заменить его ESM (Energy Store Module). Это привело к штрафу в виде потери 10 позиций на стартовой решётке. В результате Сайнс начнёт сегодняшний Гран-при Бельгии с 19-й позиции. Алекс Албон поднимется на 15-е место на старте из-за других штрафов, полученных соперниками», — написала пресс-служба команды в социальной сети Х.