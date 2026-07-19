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«Ред Булл» отклонил предложение на $ 3 млрд о продаже «Рейсинг Буллз» — The Times

«Ред Булл» отклонил предложение на $ 3 млрд о продаже «Рейсинг Буллз» — The Times
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Компания «Ред Булл» отказалась от предложения о продаже команды «Рейсинг Буллз» за $ 3 млрд, сообщает The Times. По данным издания, инициаторы сделки были связаны с инвестиционными фондами из Абу-Даби.

Предложение поступило от бывшего советника экс-руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна Дина Аттью и финансиста Эндрю Харриотта. Ранее Аттью рассматривался как один из участников потенциальной сделки по покупке коммерческих прав Формулы-1 у инвестиционной компании CVC Capital Partners, однако в 2016 году долю приобрела Liberty Media.

«Рейсинг Буллз» входит в уникальную для современной Формулы-1 структуру «Ред Булл» с двумя командами. Молодые пилоты получают опыт в коллективе из Фаэнцы перед возможным переходом в основную команду «Ред Булл». Через «Рейсинг Буллз» ранее проходили, в том числе действующие пилоты «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Исак Хаджар.

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