Сайнс поддержал Испанию перед финалом ЧМ-2026, придя в футболке национальной команды

Пилот «Уильямса» 31-летний испанец Карлос Сайнс-младший появился в паддоке Формулы-1 в футболке сборной Испании перед финальным матчем чемпионата мира 2026 года.

«Карлос здесь! В футболке сборной Испании в день гонки», — подписала видео пресс-служба Формулы-1 в социальной сети Х.

Сегодня, 19 июля, в финале чемпионата мира — 2026 встретятся сборные Испании и Аргентины. Решающий матч турнира состоится на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич. Начало — в 22:00 мск, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Карлос Сайнс демонстрирует карточку болельщика «Реала»: