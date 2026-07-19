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Сайнс поддержал Испанию перед финалом ЧМ-2026, придя в футболке национальной команды

Сайнс поддержал Испанию перед финалом ЧМ-2026, придя в футболке национальной команды
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Пилот «Уильямса» 31-летний испанец Карлос Сайнс-младший появился в паддоке Формулы-1 в футболке сборной Испании перед финальным матчем чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Карлос здесь! В футболке сборной Испании в день гонки», — подписала видео пресс-служба Формулы-1 в социальной сети Х.

Сегодня, 19 июля, в финале чемпионата мира — 2026 встретятся сборные Испании и Аргентины. Решающий матч турнира состоится на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич. Начало — в 22:00 мск, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

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Карлос Сайнс демонстрирует карточку болельщика «Реала»:

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