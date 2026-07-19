15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

WRC — девятый этап, финал — сезон-2026. Ралли Эстонии

Сами Паяри впервые в карьере в WRC выиграл этап на Ралли Эстонии. Сольберг — второй
Комментарии

Финский пилот Toyota Gazoo Racing WRT Сами Паяри стал победителем этапа чемпионата мира по ралли (WRC) — Ралли Эстонии. Для 24-летнего гонщика эта победа стала первой в карьере на уровне мирового первенства.

WRC 2026. Этап 9, Тарту, Эстония
Ралли Эстонии. Общий зачёт
19 июля 2026, воскресенье. 13:16 МСК
Окончено
1
Сами Паяри
Toyota Gazoo Racing WRT2
2:31:16.5
2
Оливер Сольберг
Toyota Gazoo Racing WRT
+19.5
3
Адриен Фурмо
Hyundai Shell Mobis WRT
+53.8

Паяри, выступавший вместе со штурманом Марко Салминеном на Toyota GR Yaris Rally1, захватил лидерство с первого спецучастка и сохранил его до финиша. По итогам ралли финн опередил пилота Оливера Сольберга на 19.5 секунды. Третье место занял Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT), который оказался быстрее своего напарника Тьерри Нёвиля на 5.9 секунды.

Паяри стал 83-м гонщиком, которому удалось выиграть этап чемпионата мира по ралли, а также принёс Финляндии 199-ю победу в истории WRC. Кроме того, он стал 17-м финским пилотом, одержавшим победу на этапе мирового первенства.

WRC. Ралли Эстонии. Результаты:

1. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT) — 02:31.16,5.
2. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +19,5.
3. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +53,8.
4. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +59,7.
5. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +01:32.9.
6. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +02:01.0.
7. Мартиньш Сеск (M-Sport Ford WRT) +02:35.3.
8. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +03:02.3.
9. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +03:28.0.
10. Роберт Вирвес (Skoda Fabia RS Rally2) +08:33.1.

Может быть интересно:
С травмой — и выиграл! 30 лет памятной победе Михаэля Шумахера в Гран-при Бельгии
С травмой — и выиграл! 30 лет памятной победе Михаэля Шумахера в Гран-при Бельгии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android