Сами Паяри впервые в карьере в WRC выиграл этап на Ралли Эстонии. Сольберг — второй

Финский пилот Toyota Gazoo Racing WRT Сами Паяри стал победителем этапа чемпионата мира по ралли (WRC) — Ралли Эстонии. Для 24-летнего гонщика эта победа стала первой в карьере на уровне мирового первенства.

Паяри, выступавший вместе со штурманом Марко Салминеном на Toyota GR Yaris Rally1, захватил лидерство с первого спецучастка и сохранил его до финиша. По итогам ралли финн опередил пилота Оливера Сольберга на 19.5 секунды. Третье место занял Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT), который оказался быстрее своего напарника Тьерри Нёвиля на 5.9 секунды.

Паяри стал 83-м гонщиком, которому удалось выиграть этап чемпионата мира по ралли, а также принёс Финляндии 199-ю победу в истории WRC. Кроме того, он стал 17-м финским пилотом, одержавшим победу на этапе мирового первенства.

WRC. Ралли Эстонии. Результаты:

1. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT) — 02:31.16,5.

2. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +19,5.

3. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +53,8.

4. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +59,7.

5. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +01:32.9.

6. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +02:01.0.

7. Мартиньш Сеск (M-Sport Ford WRT) +02:35.3.

8. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +03:02.3.

9. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +03:28.0.

10. Роберт Вирвес (Skoda Fabia RS Rally2) +08:33.1.