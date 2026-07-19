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Окончательная стартовая решётка Гран-при Бельгии Формулы-1 — 2026

Окончательная стартовая решётка Гран-при Бельгии Формулы-1 — 2026
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Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала окончательную стартовую решётку 10-го этапа Формулы-1 в сезоне 2026 года — Гран-при Бельгии.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Формула-1. Гран-при Бельгии. Стартовая решётка:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
3. Джордж Расселл («Мерседес»).
4. Шарль Леклер («Феррари»).
5. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
6. Оскар Пиастри («Макларен»).
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
8. Габриэл Бортолето («Ауди»).
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
10. Пьер Гасли («Альпин»).
11. Франко Колапинто («Альпин»).
12. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
13. Ландо Норрис («Макларен»).
14. Оливер Берман («Хаас»).
15. Алекс Албон («Уильямс»).
16. Эстебан Окон («Хаас»).
17. Валттери Боттас («Кадиллак»).
18. Серхио Перес («Кадиллак»).
19. Карлос Сайнс («Уильямс»).
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
21. Исак Хаджар («Ред Булл»).
22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

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