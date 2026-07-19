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Джордж Расселл сошёл на первом круге Гран-при Бельгии после контакта с Льюисом Хэмилтоном

Джордж Расселл сошёл на первом круге Гран-при Бельгии после контакта с Льюисом Хэмилтоном
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл досрочно завершил выступление на Гран-при Бельгии, сойдя уже на первом круге после контакта с гонщиком «Феррари» и семикратным чемпионом серии Льюисом Хэмилтоном.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

Инцидент произошёл на торможении в конце прямой «Кеммель». По данным повторов, Расселл находился с внешней стороны траектории, после чего произошло касание с болидом Хэмилтона. В результате «Мерседес» британца оказался в гравийной ловушке, а на трассу был выпущен автомобиль безопасности.

По радио Хэмилтон заявил, что Расселл «поехал в поворот по диагонали». Стюарды начали расследование инцидента.

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