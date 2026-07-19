Стал известен штраф, который получил Хэмилтон за столкновение с Расселлом в Бельгии

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон получил пятисекундный штраф по ходу Гран-при Бельгии за столкновение с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на первом круге.

Инцидент произошёл в пятом повороте трассы «Спа-Франкоршам» — «Ле Комб». После контакта с болидом Хэмилтона Расселл оказался в гравийной ловушке и был вынужден завершить гонку уже на первом круге.

Стюарды рассмотрели эпизод и признали виновным семикратного чемпиона мира, назначив ему пятисекундный штраф. На момент вынесения решения Хэмилтон шёл четвёртым и должен был отбыть наказание во время своего первого пит-стопа.