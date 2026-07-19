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Шарль Леклер избежал штрафа после контакта с Оскаром Пиастри на Гран-при Бельгии

Шарль Леклер избежал штрафа после контакта с Оскаром Пиастри на Гран-при Бельгии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер избежал штрафа после контакта с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри по ходу Гран-при Бельгии.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

Инцидент произошёл на торможении в конце прямой «Кеммель» перед связкой «Ле Комб», когда Пиастри атаковал Леклера. Между болидами произошёл контакт, в результате которого «Макларен» австралийца получил повреждение днища.

Стюарды изучили эпизод, однако пришли к выводу, что действия Леклера не заслуживают наказания, и не стали применять к монегаску никаких санкций. При этом ранее по ходу гонки пятисекундный штраф за столкновение с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом получил напарник Леклера по команде Льюис Хэмилтон.

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