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Формула-1 — Гран-при Бельгии 2026 — результаты

Антонелли выиграл Гран-при Бельгии. Леклер — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Расселл сошёл
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Сегодня, 19 июля, на трассе «Спа-Франкоршам» состоялась основная гонка 10-го этапа Гран-при Бельгии Формулы-1 в сезоне-2026. Победителем стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, второе место занял гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

Отметим, что Льюис Хэмилтон будет вызван к стюардам после финиша гонки за инцидент на пит-стопе, когда пилот сбил механика, который в последний момент потянулся к машине.

Формула-1. Гран-при Бельгии:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 44 круга.
2. Шарль Леклер («Феррари»).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
4. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
5. Оскар Пиастри («Макларен»).
6. Исак Хаджар («Ред Булл»).
7. Ландо Норрис («Макларен»).
8. Габриэл Бортолето («Ауди»).
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
10. Франко Колапинто («Альпин»).
11. Пьер Гасли («Альпин»).
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
13. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
14. Оливер Берман («Хаас»).
15. Алекс Албон («Уильямс»).
16. Карлос Сайнс-младший («Уильямс»).
17. Эстебан Окон («Хаас»).
18. Валттери Боттас («Кадиллак»).
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.
Серхио Перес («Кадиллак») — сход.
Джордж Расселл («Мерседес») — сход.

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