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Стало известно, почему стюарды не наказали Леклера за инцидент с Пиастри на ГП Бельгии

Стало известно, почему стюарды не наказали Леклера за инцидент с Пиастри на ГП Бельгии
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Стюарды раскрыли, почему решили не штрафовать пилота «Феррари» Шарля Леклера за контакт с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри на восьмом круге Гран-при Бельгии. Австралиец атаковал монегаска в конце прямой «Кеммель», но Шарль жёстко выдавил «Макларен» к бровке, который и привёл к контакту.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«Стюарды изучили видеозаписи и запись с бортовой камеры. При подходе к пятому повороту автомобиль № 81 пытался атаковать автомобиль № 16 по внешней траектории. Машина № 81 частично поравнялась с машиной № 16, однако её передняя ось не оказалась впереди передней оси автомобиля № 16. Поэтому возможности завершить обгон из этой позиции не было.

По мнению стюардов, пилот автомобиля № 16 не пытался намеренно вытеснить автомобиль № 81 за пределы трассы. Перед входом в пятый поворот Леклер следовал по гоночной траектории, слегка сместившись влево, чтобы подготовить вход в поворот. В результате между двумя машинами произошёл контакт бортами. Учитывая обстоятельства, стюарды решили не предпринимать дальнейших действий», — сообщается в официальном решении стюардов.

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