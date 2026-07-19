Стало известно, почему стюарды не наказали Леклера за инцидент с Пиастри на ГП Бельгии

Стюарды раскрыли, почему решили не штрафовать пилота «Феррари» Шарля Леклера за контакт с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри на восьмом круге Гран-при Бельгии. Австралиец атаковал монегаска в конце прямой «Кеммель», но Шарль жёстко выдавил «Макларен» к бровке, который и привёл к контакту.

«Стюарды изучили видеозаписи и запись с бортовой камеры. При подходе к пятому повороту автомобиль № 81 пытался атаковать автомобиль № 16 по внешней траектории. Машина № 81 частично поравнялась с машиной № 16, однако её передняя ось не оказалась впереди передней оси автомобиля № 16. Поэтому возможности завершить обгон из этой позиции не было.

По мнению стюардов, пилот автомобиля № 16 не пытался намеренно вытеснить автомобиль № 81 за пределы трассы. Перед входом в пятый поворот Леклер следовал по гоночной траектории, слегка сместившись влево, чтобы подготовить вход в поворот. В результате между двумя машинами произошёл контакт бортами. Учитывая обстоятельства, стюарды решили не предпринимать дальнейших действий», — сообщается в официальном решении стюардов.