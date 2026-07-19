Антонелли — о победе на Гран-при Бельгии: сегодня мне повезло в плане борьбы за титул

19-летний лидер личного зачёта и пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал победу на этапе в Бельгии. Компанию на подиуме ему составят Шарль Леклер («Феррари») и Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
«Здорово вернуться на вершину подиума после нескольких очевидно непростых уикендов. Это была трудная гонка. Из-за VSC мы потеряли лидерство, но затем сумели вернуться вперёд. Это не была простая победа — Шарль был очень быстр, и нам пришлось нелегко. Сегодня мне повезло в плане борьбы за титул, но всё может очень быстро измениться. Нам нужно продолжать выступать на высоком уровне и посмотрим, к чему это приведёт», — сказал Антонелли после гонки.
Напомним, напарник Антонелли Джордж Расселл сошёл на первом круге после контакта с Льюисом Хэмилтоном.
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