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Антонелли — о победе на Гран-при Бельгии: сегодня мне повезло в плане борьбы за титул

Антонелли — о победе на Гран-при Бельгии: сегодня мне повезло в плане борьбы за титул
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19-летний лидер личного зачёта и пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал победу на этапе в Бельгии. Компанию на подиуме ему составят Шарль Леклер («Феррари») и Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«Здорово вернуться на вершину подиума после нескольких очевидно непростых уикендов. Это была трудная гонка. Из-за VSC мы потеряли лидерство, но затем сумели вернуться вперёд. Это не была простая победа — Шарль был очень быстр, и нам пришлось нелегко. Сегодня мне повезло в плане борьбы за титул, но всё может очень быстро измениться. Нам нужно продолжать выступать на высоком уровне и посмотрим, к чему это приведёт», — сказал Антонелли после гонки.

Напомним, напарник Антонелли Джордж Расселл сошёл на первом круге после контакта с Льюисом Хэмилтоном.

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