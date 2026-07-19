15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я до конца верил в победу». Леклер — о втором месте на Гран-при Бельгии

«Я до конца верил в победу». Леклер — о втором месте на Гран-при Бельгии
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о втором месте на 10-м этапе Формулы-1 в Бельгии. Победу одержал гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который обогнал монегаска в борьбе на 33-м круге дистанции.

«Я до конца верил в победу. Нам повезло с VSC, который появился в нужный момент, но и темп у нас был относительно сильный. На жёстких шинах были пять или шесть кругов, когда были проблемы с передней осью, но затем они разрешились. Ощущения от машины гораздо лучше. Есть ещё над чем поработать, но это определённо шаг вперёд», — сказал Леклер в интервью после гонки.

Антонелли продолжает лидировать в личном зачёте с 204 очками. Леклер расположился на четвёртом месте, имея на своём счету 126 баллов.

Материалы по теме
Хэмилтону грозит второй штраф, а Леклер не отбился от Антонелли. Гран-при Бельгии — LIVE
Live
Хэмилтону грозит второй штраф, а Леклер не отбился от Антонелли. Гран-при Бельгии — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android