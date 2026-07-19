«Я до конца верил в победу». Леклер — о втором месте на Гран-при Бельгии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о втором месте на 10-м этапе Формулы-1 в Бельгии. Победу одержал гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который обогнал монегаска в борьбе на 33-м круге дистанции.

«Я до конца верил в победу. Нам повезло с VSC, который появился в нужный момент, но и темп у нас был относительно сильный. На жёстких шинах были пять или шесть кругов, когда были проблемы с передней осью, но затем они разрешились. Ощущения от машины гораздо лучше. Есть ещё над чем поработать, но это определённо шаг вперёд», — сказал Леклер в интервью после гонки.

Антонелли продолжает лидировать в личном зачёте с 204 очками. Леклер расположился на четвёртом месте, имея на своём счету 126 баллов.