Ферстаппен — о подиуме в Бельгии: третье место — это вполне неплохо

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал попадание на подиум Гран-при Бельгии. Нидерландец стартовал вторым, однако уступил позицию гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру и финишировал третьим.

«Я испробовал всё, что мог в этой гонке. Первый отрезок получился неплохим, второй, наверное, вышел чуть труднее. В то же время я думаю, что нам с Кими [Антонелли] несколько не повезло с VSC. Финиш на подиуме — хороший результат для нас. Я выложился на полную и третье место — это вполне неплохо», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports после фишина гонки.

Победу на 10-м этапе Формулы-1 одержал итальянец из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.