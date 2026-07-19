15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — о подиуме в Бельгии: третье место — это вполне неплохо

Ферстаппен — о подиуме в Бельгии: третье место — это вполне неплохо
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал попадание на подиум Гран-при Бельгии. Нидерландец стартовал вторым, однако уступил позицию гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру и финишировал третьим.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«Я испробовал всё, что мог в этой гонке. Первый отрезок получился неплохим, второй, наверное, вышел чуть труднее. В то же время я думаю, что нам с Кими [Антонелли] несколько не повезло с VSC. Финиш на подиуме — хороший результат для нас. Я выложился на полную и третье место — это вполне неплохо», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports после фишина гонки.

Победу на 10-м этапе Формулы-1 одержал итальянец из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Материалы по теме
Хэмилтону грозит второй штраф, а Леклер не отбился от Антонелли. Гран-при Бельгии — LIVE
Live
Хэмилтону грозит второй штраф, а Леклер не отбился от Антонелли. Гран-при Бельгии — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android