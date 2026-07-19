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Вольф сообщил о проблеме на всех машинах с двигателями «Мерседеса» на старте ГП Бельгии

Вольф сообщил о проблеме на всех машинах с двигателями «Мерседеса» на старте ГП Бельгии
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф, говоря о проблемах Джорджа Расселла, рассказал, что на старте Гран-при Бельгии все машины, оснащённые силовыми установками немецкой команды, столкнулись с программной проблемой, повлиявшей на отдачу энергии.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«Что касается Джорджа, то в самом начале гонки совпали сразу два обстоятельства. Во-первых, на всех машинах с двигателями «Мерседеса» с самого старта возникла программная проблема, из-за которой система не обеспечивала ту отдачу энергии, которую должна была обеспечивать. У кого-то последствия оказались сильнее, у кого-то меньше, но в любом случае это проблема, которую нам необходимо устранить. Такое иногда случается.

Команда очень усердно работает, чтобы всё оптимизировать. У нас сильная машина, но с точки зрения надёжности мы стараемся собрать всё воедино и добиться максимума. Кроме того, произошёл тот самый инцидент в пятом повороте, что было очень досадно. Льюис получил за него штраф. Сход машины, конечно, не помогает нам в борьбе в Кубке конструкторов. Но это автоспорт. Теперь у нас есть неделя до этапа в Будапеште, и мы сделаем всё возможное, чтобы подготовиться к нему», — сказал Вольф в видео для страницы «Мерседеса» в социальной сети Х.

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