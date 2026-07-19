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«Очень разочарован». Расселл назвал столкновение с Хэмилтоном «гоночным инцидентом»

«Очень разочарован». Расселл назвал столкновение с Хэмилтоном «гоночным инцидентом»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что столкновение с Льюисом Хэмилтоном из «Феррари» на первом круге Гран-при Бельгии было гоночным инцидентом. Напомним, что семикратный чемпион получил за него пятисекундный штраф, а сам Расселл сошёл с дистанции.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«На прямой меня просто «съели». На прямой до пятого поворота я потерял три позиции, а затем произошёл тот самый момент. Это был обычный гоночный инцидент. Я очень, очень разочарован. Возможно, мне стоило оставить немного больше места снаружи. Возможно, ему следовало затормозить чуть раньше. Но этого столкновения вообще не произошло бы, если бы у меня была нормальная скорость на прямых», — приводит слова Расселла Sky Sports F1.

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