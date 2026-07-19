«Очень разочарован». Расселл назвал столкновение с Хэмилтоном «гоночным инцидентом»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что столкновение с Льюисом Хэмилтоном из «Феррари» на первом круге Гран-при Бельгии было гоночным инцидентом. Напомним, что семикратный чемпион получил за него пятисекундный штраф, а сам Расселл сошёл с дистанции.

«На прямой меня просто «съели». На прямой до пятого поворота я потерял три позиции, а затем произошёл тот самый момент. Это был обычный гоночный инцидент. Я очень, очень разочарован. Возможно, мне стоило оставить немного больше места снаружи. Возможно, ему следовало затормозить чуть раньше. Но этого столкновения вообще не произошло бы, если бы у меня была нормальная скорость на прямых», — приводит слова Расселла Sky Sports F1.