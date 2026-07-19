«Очень разочарован». Расселл назвал столкновение с Хэмилтоном «гоночным инцидентом»
Поделиться
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что столкновение с Льюисом Хэмилтоном из «Феррари» на первом круге Гран-при Бельгии было гоночным инцидентом. Напомним, что семикратный чемпион получил за него пятисекундный штраф, а сам Расселл сошёл с дистанции.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586
«На прямой меня просто «съели». На прямой до пятого поворота я потерял три позиции, а затем произошёл тот самый момент. Это был обычный гоночный инцидент. Я очень, очень разочарован. Возможно, мне стоило оставить немного больше места снаружи. Возможно, ему следовало затормозить чуть раньше. Но этого столкновения вообще не произошло бы, если бы у меня была нормальная скорость на прямых», — приводит слова Расселла Sky Sports F1.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2026
-
20:02
-
19:58
-
19:52
-
19:39
-
19:24
-
19:13
-
18:47
-
18:35
-
18:09
-
17:58
-
17:47
-
17:39
-
17:31
-
16:47
-
16:42
-
16:19
-
15:15
-
15:08
-
14:50
-
14:05
-
13:17
-
13:13
-
13:05
-
12:57
-
12:29
-
11:47
-
11:39
-
11:30
-
11:15
-
10:52
-
10:28
-
09:59
-
09:40
-
00:29
-
00:06