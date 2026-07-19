Вольф — о Расселле и его проблемах на ГП Бельгии: Джордж получает 100% нашей поддержки

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф после Гран-при Бельгии заявил, что команда полностью поддерживает Джорджа Расселла, несмотря на непростой уикенд британского пилота.
«Джордж получает 100% нашей поддержки. Джордж попытался атаковать по внешней траектории, поздно затормозил, и, по сути, этот поворот должен был остаться за ним. Но это гоночный эпизод. Такое может случиться где угодно: в борьбе лидеров, в середине пелотона или в его конце.
Для Джорджа этот уикенд выдался непростым. Вероятно, примерно половина проблем была связана с тем, что силовая установка с его стороны работала не так, как должна была. Остальное, возможно, связано с пилотированием. Но мы проходим через это вместе. Все совершают ошибки. Сегодня ошиблась команда, в другой день ошибётся гонщик. Нам нужно лишь свести такие ошибки к минимуму и продолжать поддерживать друг друга», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
- 19 июля 2026
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