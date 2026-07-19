Ферстаппен: думал, меня обгонит Антонелли, но потом увидел красную ракету позади

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что на первом круге Гран-при Бельгии ожидал атаки со стороны Андреа Кими Антонелли, однако затем заметил машину «Феррари», за рулём которой сидел Шарль Леклер.
«В первом и втором поворотах было израсходовано слишком много энергии. Проехав «О Руж», я посмотрел на состояние батареи и подумал: «Ну что ж… На прямой до «Ле Комб» будет очень непросто». Конечно, я ожидал, что Кими догонит меня и обгонит. Но потом я посмотрел в зеркала и увидел, что ко мне приближается красная ракета (смеётся). Я подумал: «Лучше останусь на своей траектории», потому что иначе мы бы устроили аварию, в которой машины буквально взлетели бы в воздух», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции после гонки.
- 19 июля 2026
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