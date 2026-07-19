«У меня сердце в пятки ушло». Хэмилтон — о столкновении с механиком на пит-стопе

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признался, что сильно испугался после столкновения с механиком во время пит-стопа на Гран-при Бельгии.
«Честно говоря, я не знаю, что будет дальше. Я просто сделал то, что должен был сделать. Загорелся зелёный сигнал, и я поехал. В тот момент ты смотришь туда, так что, наверное, в конечном счёте это вопрос к команде. Но как только всё произошло, я сразу увидел его и остановился. И в тот момент у меня в голове сразу всплыл случай, когда Кими [Райкконен] сбил механика и сломал ему ногу. На секунду у меня сердце буквально ушло в пятки. Я очень благодарен, что с ним всё в порядке», — сказал Хэмилтон для Sky Sports F1.
Напомним, за данный инцидент представитель команды был вызван к стюардам.
- 19 июля 2026
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