Пиастри удивлён, что Леклеру не вынесли даже предупреждение за контакт с ним
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Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри признался, что удивлён, что Шарлю Леклеру не дали даже предупреждение за контакт с австралийским пилотом, когда монегаск оборонял свою позицию в гонке Гран-при Бельгии.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586
«Я уже был у белой линии, и меня выдавливали. Полагаю, нам сильно повезло, что не произошёл серьёзный инцидент, ведь мы уже были в начале зоны торможения, когда колёса соприкоснулись. Я не знаю, куда должен был деться. Не говорю, что обязательно нужно было выдать штраф, но хотя бы чёрно-белый флаг стоило применить.
Такой физический контакт — это одно. Но не особо приятно знать, что можно оставлять сопернику совсем уж минимальное пространство и ничего за это не получать», — приводит слова Пиастри Motorsport-Total.
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