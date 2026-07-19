Пиастри удивлён, что Леклеру не вынесли даже предупреждение за контакт с ним

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри признался, что удивлён, что Шарлю Леклеру не дали даже предупреждение за контакт с австралийским пилотом, когда монегаск оборонял свою позицию в гонке Гран-при Бельгии.

«Я уже был у белой линии, и меня выдавливали. Полагаю, нам сильно повезло, что не произошёл серьёзный инцидент, ведь мы уже были в начале зоны торможения, когда колёса соприкоснулись. Я не знаю, куда должен был деться. Не говорю, что обязательно нужно было выдать штраф, но хотя бы чёрно-белый флаг стоило применить.

Такой физический контакт — это одно. Но не особо приятно знать, что можно оставлять сопернику совсем уж минимальное пространство и ничего за это не получать», — приводит слова Пиастри Motorsport-Total.