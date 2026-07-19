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«Ред Булл» переманил руководителя молодёжной программы «Мерседеса»

«Ред Булл» переманил руководителя молодёжной программы «Мерседеса»
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Руководитель молодёжной программы «Мерседеса» Гвен Лагрю покинет немецкую команду и перейдёт в «Ред Булл», где займёт аналогичную должность, сообщает Motorsport.com.

Лагрю возглавляет молодёжную программу «Мерседеса» с 2016 года. Под его руководством путь до заводской команды прошли Джордж Расселл и Кими Антонелли. Кроме того, именно француз сыграл важную роль в решении Расселла отказаться от места заводского пилота «БМВ» в DTM и продолжить карьеру в гонках с открытыми колёсами под эгидой «Мерседеса».

По информации источника, Лагрю пока не приступил к работе в «Ред Булл», а сроки его официального назначения остаются неизвестными. Отмечается, что приглашение Лагрю станет частью перестройки молодёжной программы «Ред Булл». На протяжении 25 лет её возглавлял Хельмут Марко, который был уволен в прошлом сезоне.

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