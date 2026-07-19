Вассёр — о наказании Хэмилтона: очень жёсткое решение, у Расселла было место слева

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр не согласился с решением судей выдать британскому гонщику «Скудерии» Льюису Хэмилтону пятисекундный штраф за столкновение с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом на первом круге гонки Гран-при Бельгии. Расселл атаковал Хэмилтона снаружи, когда «Феррари» слегка снесло в сторону «Мерседеса».

«Считаю это очень жёстким решением, ведь до сих пор в этом сезоне не было никаких штрафов за первый круг. Если посмотреть на поворот, то у Расселла было достаточно места слева. На мой взгляд, это гоночный инцидент, который дорого нам обошёлся», — приводит слова Фредерика Вассёра Motorsport-Total.