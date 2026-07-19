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Вассёр — о наказании Хэмилтона: очень жёсткое решение, у Расселла было место слева

Вассёр — о наказании Хэмилтона: очень жёсткое решение, у Расселла было место слева
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр не согласился с решением судей выдать британскому гонщику «Скудерии» Льюису Хэмилтону пятисекундный штраф за столкновение с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом на первом круге гонки Гран-при Бельгии. Расселл атаковал Хэмилтона снаружи, когда «Феррари» слегка снесло в сторону «Мерседеса».

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«Считаю это очень жёстким решением, ведь до сих пор в этом сезоне не было никаких штрафов за первый круг. Если посмотреть на поворот, то у Расселла было достаточно места слева. На мой взгляд, это гоночный инцидент, который дорого нам обошёлся», — приводит слова Фредерика Вассёра Motorsport-Total.

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