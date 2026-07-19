Вассёр — о наказании Хэмилтона: очень жёсткое решение, у Расселла было место слева
Поделиться
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр не согласился с решением судей выдать британскому гонщику «Скудерии» Льюису Хэмилтону пятисекундный штраф за столкновение с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом на первом круге гонки Гран-при Бельгии. Расселл атаковал Хэмилтона снаружи, когда «Феррари» слегка снесло в сторону «Мерседеса».
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586
«Считаю это очень жёстким решением, ведь до сих пор в этом сезоне не было никаких штрафов за первый круг. Если посмотреть на поворот, то у Расселла было достаточно места слева. На мой взгляд, это гоночный инцидент, который дорого нам обошёлся», — приводит слова Фредерика Вассёра Motorsport-Total.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2026
-
21:30
-
21:14
-
20:58
-
20:51
-
20:34
-
20:17
-
20:11
-
20:08
-
20:02
-
19:58
-
19:52
-
19:39
-
19:24
-
19:13
-
18:47
-
18:35
-
18:09
-
17:58
-
17:47
-
17:39
-
17:31
-
16:47
-
16:42
-
16:19
-
15:15
-
15:08
-
14:50
-
14:05
-
13:17
-
13:13
-
13:05
-
12:57
-
12:29
-
11:47
-
11:39