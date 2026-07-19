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Стало известно наказание «Феррари» за инцидент на пит-стопе Хэмилтона

Стало известно наказание «Феррари» за инцидент на пит-стопе Хэмилтона
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Стюарды Гран-при Бельгии вынесли решение по инциденту на пит-стопе пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, во время которого британец едва не сбил одного из механиков. Итальянская команда оштрафована на € 30 тыс., при этом € 10 тыс. из этой суммы являются условными сроком на 12 месяцев, сообщается в официальном решении стюардов.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

Условная часть штрафа не будет взыскана, если в течение этого периода «Феррари» не допустит аналогичного нарушения. Кроме того, команда обязана в течение 14 дней представить ФИА отчёт об обстоятельствах инцидента и мерах, которые будут приняты для предотвращения подобных случаев в будущем.

Стюарды установили, что после завершения замены шин главный координатор пит-стопа активировал зелёный сигнал, разрешающий болиду покинуть боксы. Однако в этот момент механик с инструментом для регулировки угла атаки переднего антикрыла шагнул перед передним правым колесом, не заметив разрешающий сигнал. Начав движение, Хэмилтон задел механика, который упал, но не получил травм. В «Феррари» признали, что выпуск автомобиля в такой ситуации был небезопасным. Команда объяснила случившееся поздней командой на изменение угла атаки переднего антикрыла, недостаточно чёткой коммуникацией между сотрудниками и тем, что механик не увидел зелёный сигнал. Также в «Скудерии» заявили, что пересмотрят процедуры проведения пит-стопов.

При этом стюарды сняли с Хэмилтона какую-либо ответственность за произошедшее, отметив, что пилот начал движение только после появления зелёного сигнала и сразу остановил машину, как только понял, что произошло. Кроме того, судьи подчеркнули, что инцидент не принёс болиду № 44 никакого спортивного преимущества, а наоборот, увеличил время пит-стопа.

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