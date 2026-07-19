Общий зачёт Формулы-1: Антонелли оторвался от Хэмилтона на 45 очков

В общем зачёте Формулы-1 преимущество пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли вновь увеличилось после победы на Гран-при Бельгии. Итальянец теперь опережает всех на 45 очков, а на второе место вновь вышел Хэмилтон. Джордж Расселл на фоне схода на первом круге снова откатился на третью строчку. Ещё одно изменение произошло во второй десятке — Франко Колапинто опередил Оливера Бермана и вышел на 12-е место.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 204 очка.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 159.

3. Джордж Расселл («Мерседес») — 154.

4. Шарль Леклер («Феррари») — 126.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 103.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 92.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 91.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 60.

9. Пьер Гасли («Альпин») — 42.

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 39.

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 22.

12. Франко Колапинто («Альпин») — 19.

13. Оливер Берман («Хаас») — 18.

14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.

15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.

16. Алекс Албон («Уильямс») — 5.

17. Эстебан Окон («Хаас») — 3.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.

19. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 0.

20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.

21. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.

В Кубке конструкторов «Феррари» отыграла у «Мерседеса» пять очков, однако преимущество немцев по-прежнему внушительное — 73 очка. Идущий третьим «Макларен» уступает «Феррари» уже 90 баллов, а «Ред Булл» — в 44 очках позади Уокинга. В то же время в борьбе за пятое место «Альпин» и «Рейсинг Буллз» сравнялись по числу набранных очков, но за счёт подиума Гасли в Монако французы пока впереди.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» — 358 очков.

2. «Феррари» — 285.

3. «Макларен» — 195.

4. «Ред Булл» — 151.

5. «Альпин» — 61.

6. «Рейсинг Буллз» — 61.

7. «Хаас» — 21.

8. «Уильямс» — 11.

9. «Ауди» — 10.

10. «Астон Мартин» — 1.

11. «Кадиллак» — 0.