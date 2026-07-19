Общий зачёт Формулы-1: Антонелли оторвался от Хэмилтона на 45 очков

В общем зачёте Формулы-1 преимущество пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли вновь увеличилось после победы на Гран-при Бельгии. Итальянец теперь опережает всех на 45 очков, а на второе место вновь вышел Хэмилтон. Джордж Расселл на фоне схода на первом круге снова откатился на третью строчку. Ещё одно изменение произошло во второй десятке — Франко Колапинто опередил Оливера Бермана и вышел на 12-е место.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 204 очка.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 159.
3. Джордж Расселл («Мерседес») — 154.
4. Шарль Леклер («Феррари») — 126.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 103.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 92.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 91.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 60.
9. Пьер Гасли («Альпин») — 42.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 39.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 22.
12. Франко Колапинто («Альпин») — 19.
13. Оливер Берман («Хаас») — 18.
14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.
16. Алекс Албон («Уильямс») — 5.
17. Эстебан Окон («Хаас») — 3.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.
19. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 0.
20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
21. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
В Кубке конструкторов «Феррари» отыграла у «Мерседеса» пять очков, однако преимущество немцев по-прежнему внушительное — 73 очка. Идущий третьим «Макларен» уступает «Феррари» уже 90 баллов, а «Ред Булл» — в 44 очках позади Уокинга. В то же время в борьбе за пятое место «Альпин» и «Рейсинг Буллз» сравнялись по числу набранных очков, но за счёт подиума Гасли в Монако французы пока впереди.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 358 очков.
2. «Феррари» — 285.
3. «Макларен» — 195.
4. «Ред Булл» — 151.
5. «Альпин» — 61.
6. «Рейсинг Буллз» — 61.
7. «Хаас» — 21.
8. «Уильямс» — 11.
9. «Ауди» — 10.
10. «Астон Мартин» — 1.
11. «Кадиллак» — 0.