Льюис Хэмилтон высказался об аварии с Джорджем Расселлом

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал столкновение с представителем «Мерседеса» Джорджем Расселлом на первом круге гонки Гран-при Бельгии. Расселл сошёл, застряв в гравии, а Хэмилтон получил пятисекундный штраф и финишировал четвёртым на повреждённой машине.

«Всё так выглядело, что Джордж потерял мощность, но затем он пробрался снаружи и у нас произошёл небольшой контакт. Моя машина была повреждена, и очень жаль, что его гонка подошла к концу — ты никогда не хочешь такое видеть.

Считаю, это был гоночный инцидент, за который, по моему мнению, не должно быть штрафа. Я потом напишу Джорджу, потому что мы не пересечёмся, все торопятся домой. Последнее, чего ты хочешь, это попасть в инцидент со своим напарником или с прежней командой, которую сильно уважаешь», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.