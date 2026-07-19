15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон высказался об аварии с Джорджем Расселлом

Льюис Хэмилтон высказался об аварии с Джорджем Расселлом
Комментарии

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал столкновение с представителем «Мерседеса» Джорджем Расселлом на первом круге гонки Гран-при Бельгии. Расселл сошёл, застряв в гравии, а Хэмилтон получил пятисекундный штраф и финишировал четвёртым на повреждённой машине.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«Всё так выглядело, что Джордж потерял мощность, но затем он пробрался снаружи и у нас произошёл небольшой контакт. Моя машина была повреждена, и очень жаль, что его гонка подошла к концу — ты никогда не хочешь такое видеть.

Считаю, это был гоночный инцидент, за который, по моему мнению, не должно быть штрафа. Я потом напишу Джорджу, потому что мы не пересечёмся, все торопятся домой. Последнее, чего ты хочешь, это попасть в инцидент со своим напарником или с прежней командой, которую сильно уважаешь», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.

Материалы по теме
Вассёр — о наказании Хэмилтона: очень жёсткое решение, у Расселла было место слева
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android