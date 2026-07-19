«Был темп для победы». Хэмилтон раскрыл степень повреждения болида после старта

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, насколько серьёзные повреждения получил его болид после столкновения с Джорджем Расселлом («Мерседес») на старте Гран-при Бельгии.

«Сегодня у нас был темп для победы. Но, как бы то ни было, я получил повреждения. Даже с ними у меня всё равно был очень хороший темп, хотя я терял примерно 50 пунктов прижимной силы. Так что, учитывая это, я приму такой результат.

Из-за повреждений машиной было очень трудно управлять. Так что мне действительно пришлось тяжело, но я выложился полностью. Я атаковал настолько, насколько мог. А во время последнего пит-стопа мы не смогли изменить угол переднего антикрыла, поэтому у меня была очень сильная недостаточная поворачиваемость. Мне было тяжело догнать гонщиков впереди. Но если бы не вчерашние события, квалификация сложилась бы лучше, да и сама гонка получилась бы гораздо сильнее», — сказал Хэмилтон в интервью для Viaplay.