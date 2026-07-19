15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Был темп для победы». Хэмилтон раскрыл степень повреждения болида после старта

«Был темп для победы». Хэмилтон раскрыл степень повреждения болида после старта
Комментарии

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, насколько серьёзные повреждения получил его болид после столкновения с Джорджем Расселлом («Мерседес») на старте Гран-при Бельгии.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«Сегодня у нас был темп для победы. Но, как бы то ни было, я получил повреждения. Даже с ними у меня всё равно был очень хороший темп, хотя я терял примерно 50 пунктов прижимной силы. Так что, учитывая это, я приму такой результат.

Из-за повреждений машиной было очень трудно управлять. Так что мне действительно пришлось тяжело, но я выложился полностью. Я атаковал настолько, насколько мог. А во время последнего пит-стопа мы не смогли изменить угол переднего антикрыла, поэтому у меня была очень сильная недостаточная поворачиваемость. Мне было тяжело догнать гонщиков впереди. Но если бы не вчерашние события, квалификация сложилась бы лучше, да и сама гонка получилась бы гораздо сильнее», — сказал Хэмилтон в интервью для Viaplay.

Материалы по теме
Льюис Хэмилтон высказался об аварии с Джорджем Расселлом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android