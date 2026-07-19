Норрис посетовал на упущенный шанс побороться за победу на Гран-при Бельгии

Действующий чемпион и пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что обстоятельства по ходу Гран-при Бельгии не позволили ему реализовать скорость машины. Британец стартовал 13-м и закончил гонку на седьмом месте.

«Честно говоря, темп был невероятным. Его вполне хватало для борьбы за подиум. Конечно, всё осложнилось тем, что мне пришлось стартовать только 13-м. Кроме того, виртуальный автомобиль безопасности появился в самый неподходящий для нас момент. Он идеально сыграл на руку тем, кто ехал на жёстких шинах, а для меня появился слишком рано. Мы ещё разберём этот момент и посмотрим, могли ли заехать в боксы во время режима VSC. Из-за этого я потерял около 10 секунд, а затем ещё пять или шесть секунд на самом пит-стопе. В итоге к моему времени в гонке добавилось примерно 16 секунд, и это невероятно усложнило мне жизнь.

Не думаю, что сегодня мы могли ещё сильнее усложнить себе гонку. Темпа было достаточно, чтобы побороться за подиум или даже за победу. Поэтому очень жаль, что у нас не было возможности попробовать добиться такого результата», — приводит слова Норриса RacingNews365.