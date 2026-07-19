«Это было опасно, я зол». Расселл — о проблеме с батареей на двигателе «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что уже на первом круге Гран-при Бельгии столкнулся с серьёзными проблемами с силовой установкой.
«Я хорошо стартовал. Отлично прошёл первый поворот и сразу оказался прямо позади Ферстаппена. Но по какой-то причине батарея после первого поворота не начала заряжаться. Она не заряжалась, и на выходе из первого поворота уровень заряда оказался на 35% ниже, чем должен был быть. Из-за этого возникла проблема и с наддувом: турбокомпрессор не смог нормально раскрутиться, поэтому у меня просто не было мощности. К вершине «О Руж» я подъехал с полностью разряженной батареей. Честно говоря, это было опасно. Меня сразу прошли три машины. Я вообще не должен был оказаться в такой ситуации. Именно поэтому я больше всего зол», — приводит слова Расселла Motorsport.
- 19 июля 2026
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