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«Это было опасно, я зол». Расселл — о проблеме с батареей на двигателе «Мерседеса»

«Это было опасно, я зол». Расселл — о проблеме с батареей на двигателе «Мерседеса»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что уже на первом круге Гран-при Бельгии столкнулся с серьёзными проблемами с силовой установкой.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«Я хорошо стартовал. Отлично прошёл первый поворот и сразу оказался прямо позади Ферстаппена. Но по какой-то причине батарея после первого поворота не начала заряжаться. Она не заряжалась, и на выходе из первого поворота уровень заряда оказался на 35% ниже, чем должен был быть. Из-за этого возникла проблема и с наддувом: турбокомпрессор не смог нормально раскрутиться, поэтому у меня просто не было мощности. К вершине «О Руж» я подъехал с полностью разряженной батареей. Честно говоря, это было опасно. Меня сразу прошли три машины. Я вообще не должен был оказаться в такой ситуации. Именно поэтому я больше всего зол», — приводит слова Расселла Motorsport.

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