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Гонщик Ф-1 Леклер отказался выбирать между Испанией и Аргентиной перед финалом ЧМ-2026

Гонщик Ф-1 Леклер отказался выбирать между Испанией и Аргентиной перед финалом ЧМ-2026
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер с юмором ответил на вопрос, за какую сборную будет болеть в финале чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся Испания и Аргентина. Игра пройдёт сегодня, 19 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аргентина или Испания? Нет-нет-нет. У меня есть испанский пилот и аргентинский. Меня будут критиковать либо в Аргентине, либо в Испании. Я остаюсь нейтральным. Я монегаск. Вперёд, Монако!» — приводит слова Леклера DAZN.

Напомним, в составе стартовой решётки Формулы-1 Испанию представляют бывший напарник Леклера Карлос Сайнс и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, а Аргентину — гонщик «Альпин» Франко Колапинто.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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