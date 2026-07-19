Гонщик Ф-1 Леклер отказался выбирать между Испанией и Аргентиной перед финалом ЧМ-2026

Пилот «Феррари» Шарль Леклер с юмором ответил на вопрос, за какую сборную будет болеть в финале чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся Испания и Аргентина. Игра пройдёт сегодня, 19 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

«Аргентина или Испания? Нет-нет-нет. У меня есть испанский пилот и аргентинский. Меня будут критиковать либо в Аргентине, либо в Испании. Я остаюсь нейтральным. Я монегаск. Вперёд, Монако!» — приводит слова Леклера DAZN.

Напомним, в составе стартовой решётки Формулы-1 Испанию представляют бывший напарник Леклера Карлос Сайнс и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, а Аргентину — гонщик «Альпин» Франко Колапинто.