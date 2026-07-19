Ферстаппен принёс «Ред Булл» юбилейный 300-й подиум в истории Формулы-1

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен принёс команде «Ред Булл» юбилейный, 300-й подиум в истории её выступлений в Формуле-1. Нидерландец финишировал третьим на Гран-при Бельгии.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Наибольший вклад в достижение внес сам Ферстаппен, на счету которого 130 подиумов. Далее следуют четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель (65), Марк Уэббер (41), Даниэль Риккардо и Серхио Перес (по 29). По два подиума за «Ред Булл» завоевали Дэвид Култхард, Даниил Квят и Александер Албон.

По общему числу подиумов «Ред Булл» занимает пятое место среди всех конструкторов Формулы-1, уступая лишь «Феррари» (845), «Макларену» (562), «Мерседесу» (323) и «Уильямсу» (315).