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Леклер оценил шансы «Феррари» на победу в Венгрии

Леклер оценил шансы «Феррари» на победу в Венгрии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что сейчас практически невозможно заранее оценить расстановку сил в Формуле-1, поэтому не стал делать прогнозы на предстоящий Гран-при Венгрии.

«Возможно, сможем победить. А возможно, и нет. Мы узнаем это только тогда, когда приедем туда. Сейчас очень трудно заранее оценить, насколько сильна будет каждая команда. Я прекрасно помню, какими были ожидания перед этапом в Монако. А потом мы приехали туда и выступили слабее, чем все предполагали. Поэтому нам нужно сохранять осторожность.

Мы должны просто делать свою работу, как и перед каждым этапом. Думаю, особенно хорошо в последние два уикенда у нас получилось максимально раскрыть потенциал нашего пакета. Именно такой подход мы должны сохранить и в Будапеште, не оглядываясь на ожидания», — приводит слова Леклера RaceFans.

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