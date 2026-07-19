«Ничего не решено». Вольф — о возможном уходе главы молодёжной программы «Мерседеса»

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал слухи о возможном уходе главы молодёжной программы немецкого коллектива Гвена Лагрю в «Ред Булл».

«Да, мы обсуждаем с Гвеном его будущее, но пока ничего не согласовано и никаких решений ещё не принято. Он создал действительно потрясающую команду. Сейчас в нашей программе поддержки молодых пилотов работают семь, восемь или девять человек, которые занимаются развитием нескольких юниоров. После того как Брэдли Лорд стал заместителем руководителя команды, нам необходимо заново распределить зоны ответственности. Мы хотим сделать это вместе с Гвеном. Посмотрим, чем всё закончится», — приводит слова Вольфа GPblog.