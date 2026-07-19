Антонелли уверен, что в Венгрии «Феррари» сможет навязать борьбу за победу

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвёл итоги Гран-при Бельгии и раскрыл, что считает «Феррари» одним из главных фаворитов предстоящего уикенда в Венгрии.

«Гонка получилась тяжёлой, потому что по темпу мы все были очень близки друг к другу. После режима виртуального автомобиля безопасности Шарль вышел вперёд, но сегодня он был очень быстрым, и оторваться от было непросто, потому что слипстрим работал очень эффективно. Когда я его обогнал, мне даже было непросто выйти из секунды, чтобы он не включил режим обгона. Это отличная победа. Очень приятно получать такую большую поддержку, и для меня большая честь представлять Италию. Со своей стороны я стараюсь делать всё возможное, чтобы вновь поднять итальянский флаг на высшую ступень пьедестала.

Теперь нам нужно сосредоточиться на Будапеште, где «Феррари» наверняка будет очень сильна. На этом этапе мы использовали пакет с меньшим уровнем прижимной силы, а в Венгрии вернёмся к конфигурации, с которой выступали на предыдущих гонках. Но даже так будет непросто, потому что «Феррари» сейчас очень быстра. Нам важно постараться максимально эффективно провести каждую отдельную сессию и добиться лучшего возможного результата», — приводит слова Антонелли FormulaPassion.