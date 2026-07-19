В «Макларене» признали ошибку с тактикой Норриса на Гран-при Бельгии

Пресс-служба «Макларена» признала, что команда ошиблась со стратегией Ландо Норриса по ходу Гран-при Бельгии.

«Пока соперники один за другим сворачивали в боксы, Ландо оставался на трассе и благодаря этому вышел в лидеры, когда пилоты, продолжавшие ехать на шинах «медиум» признали ошибку с тактикой Норриса на Гран-при Бельгии, начали проводить свои пит-стопы. Однако постепенно он начал откатываться назад, а на 30-м круге, после того как его догнал Оскар Пиастри, сам заехал в боксы.

Во время пит-стопа, когда Норрису установили новый комплект шин «медиум», возникла техническая проблема с задним левым колесом. Из-за этого он потерял несколько секунд и вернулся на трассу лишь восьмым. Оглядываясь назад и учитывая темп Ландо на шинах «медиум», можно сказать, что для «Макларена» было бы правильнее провести двойной пит-стоп для обоих своих пилотов, несмотря на то что Норрису пришлось бы потерять время, заезжая в боксы вторым», — говорится в сообщении пресс-службы команды.