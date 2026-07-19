Хаджар — о прорыве с 21-го на 6-е место: лучшая гонка, которую мы могли провести

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар подвёл итоги Гран-при Бельгии, где прорвался с последнего места на стартовой решётке на шестую позицию.

«Сейчас я очень доволен. Темп был хорошим. Думаю, как и в Сильверстоуне. Там мне не удалось показать, на что мы действительно способны по скорости, а здесь у меня была чистая трасса, я получил удовольствие от обгонов. Мы очень хорошо подготовились к гонке с точки зрения стратегии на протяжении всего уикенда. Мы понимали, что после квалификации скорость на одном круге уже не будет иметь большого значения. Я сделал свою работу, и, считаю, сегодня это была лучшая гонка, которую мы могли провести.

Ранний пит-стоп дал нам больше свободы выбора на более позднем этапе гонки. Да, из-за этого мы потеряли несколько позиций, но знали, что я достаточно быстро их отыграю. Благодаря этому у нас сохранилась гибкость в выборе дальнейшей стратегии. В итоге я перешёл на жёсткие шины, которые мне нравились больше, и это сработало», — сказал Хаджар для Canal+.