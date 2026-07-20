Пилота Формулы-2 дисквалифицировали из-за наушников гостя команды

Пилот «Кампоса» Ноэль Леон был дисквалифицирован по итогам основной гонки этапа Формулы-2 в Бельгии после необычного нарушения регламента. Причиной стали действия гостя команды, который использовал запрещённую радиогарнитуру с микрофоном во время периода красных флагов, сообщается в официальном решении стюардов.

Стюарды установили, что человек, зарегистрированный как неоперативный персонал команды, пользовался гарнитурой, позволявшей не только принимать, но и передавать сообщения. Согласно статье 21.5 и Приложению 5 Спортивного регламента Формулы-2, такой персонал может использовать только гарнитуры, предназначенные исключительно для прослушивания.

Во время слушаний руководитель «Кампос Рейсинг» объяснил, что гость команды по ошибке взял гарнитуру неподходящего типа. При этом технический комиссар ещё во время сессии предупредил его, что устройство с микрофоном использовать запрещено. Несмотря на это, позже гость вновь надел ту же гарнитуру. Стюарды подчеркнули, что ответственность за соблюдение требований регламента полностью лежит на команде, независимо от того, кто именно допустил нарушение.

В результате команда оштрафована на € 20 тыс., а Ноэль Леон лишился седьмого места. Все пилоты, финишировавшие позади него, поднялись на одну позицию. Кроме того, команда условно лишена 25 очков Кубка конструкторов. Это наказание вступит в силу только в случае повторного аналогичного нарушения до конца сезона-2026. При этом стюарды отдельно отметили, что гость был связан исключительно с автомобилем Леона, поэтому спортивные санкции не распространились на вторую машину «Кампос Рейсинг».