Хаджар отреагировал на слова о том, что заслуживал награду «Пилот дня» вместо Леклера

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар с юмором отреагировал на слова чемпионки женской серии F1 Academy Дориан Пен, заявившей, что именно он, а не Шарль Леклер из «Феррари», заслуживал звания «Пилот дня» по итогам Гран-при Бельгии.

«Полностью с ней согласен. Спасибо, Дориан (улыбается)», — сказал Хаджар в интервью для Canal+.

По итогам гонки официальное звание «Пилот дня» досталось Шарлю Леклеру по результатам зрительного голосования. Монегаск финишировал вторым, часть гонки лидируя и сражаясь за победу с Андреа Кими Антонелли, тогда как Хаджар прорвался с последнего места на стартовой решётке на шестую позицию.