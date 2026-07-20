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Хаджар отреагировал на слова о том, что заслуживал награду «Пилот дня» вместо Леклера

Хаджар отреагировал на слова о том, что заслуживал награду «Пилот дня» вместо Леклера
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар с юмором отреагировал на слова чемпионки женской серии F1 Academy Дориан Пен, заявившей, что именно он, а не Шарль Леклер из «Феррари», заслуживал звания «Пилот дня» по итогам Гран-при Бельгии.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«Полностью с ней согласен. Спасибо, Дориан (улыбается)», — сказал Хаджар в интервью для Canal+.

По итогам гонки официальное звание «Пилот дня» досталось Шарлю Леклеру по результатам зрительного голосования. Монегаск финишировал вторым, часть гонки лидируя и сражаясь за победу с Андреа Кими Антонелли, тогда как Хаджар прорвался с последнего места на стартовой решётке на шестую позицию.

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