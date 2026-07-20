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Расселл: хочу только лишь одного, чтобы у меня была такая же машина, как у Антонелли

Расселл: хочу только лишь одного, чтобы у меня была такая же машина, как у Антонелли
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл пессимистично оценил ситуацию после схода на Гран-при Бельгии.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«Что я попрошу у «Мерседеса»? Я хочу только лишь одного: чтобы у меня была такая же машина, как и у Кими [Антонелли]. Больше мне ничего не нужно. Я просто хочу такую же машину», — приводит слова Расселла Autoracer.

Напомним, Расселл в начале этапа в Спа столкнулся с техническими проблемами, из-за которых силовая установка некорректно выдавала энергию, а позже столкнулся с Льюисом Хэмилтоном с сошёл с дистанции, не завершив даже первый круг. В то же время его напарник Кими Антонелли одержал победу на Гран-при Бельгии, и увеличил отрыв в личном зачёте от своего напарника на 50 очков.

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