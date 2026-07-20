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Результаты гонки NASCAR Cup Series

Результаты гонки NASCAR Cup Series
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Американский пилот команды Team Penske Джоуи Логано стал победителем гонки NASCAR Cup Series Window World 450, которая прошла на автодроме North Wilkesboro Speedway в США.

Логано преодолел 450 кругов за 2:50.54,390. Второе место занял Денни Хэмлин из Joe Gibbs Racing, уступив победителю 0,859. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Joe Gibbs Racing Кристофер Бриско, проигравший лидеру 7,936.

Топ-10 по итогам гонки:

4. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing)
5. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing Team)
6. Бубба Уоллес (23XI Racing)
7. Брэд Кезеловски (RFK Racing)
8. Тодд Гиллиленд (Front Row)
9. Даниэль Суарес (Spire Motorsports)
10. Райан Прис (RFK Racing)

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