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Шарль Леклер: уверен, что сделал шаг вперёд после двух подиумов подряд

Шарль Леклер: уверен, что сделал шаг вперёд после двух подиумов подряд
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил уверенность в том, что прибавил в скорости после того, как финишировал вторым на Гран-при Бельгии. Эта гонка стала для монегаска вторым подряд подиумом — ранее он победил на Гран-при Великобритании.

«Я уверен, что сделал шаг вперёд. Но сказать, что уже достиг того уровня, на котором хочу выступать, пока не могу. В машине по-прежнему остаются особенности, к которым мне приходится приспосабливаться. Я всё ещё не могу пилотировать полностью естественно, и это замедляет меня в некоторых моментах гонки. Поэтому мне ещё есть над чем работать, чтобы стать быстрее. Но прогресс очевиден, и это меня радует.

Я продолжу придерживаться подхода «одна гонка за раз», потому что с нынешними машинами очень сложно быть уверенным: если один уикенд сложился удачно, это совсем не означает, что так же будет и на следующем. Всё зависит от множества мелочей. Даже с точки зрения пилотирования невозможно гарантировать, что на каждом круге система будет работать одинаково. Именно это, пожалуй, больше всего расстраивает в современных машинах», — приводит слова Леклера издание RaceFans.

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