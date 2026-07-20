Леклер считает, что «Феррари» превзошла ожидания на Гран-при Бельгии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от Гран-при Бельгии, где он финишировал вторым, завоевав второй подряд подиум в чемпионате.

«Отставание было очень большим — возможно, 0,4 или 0,5 секунды. В квалификации это действительно было так, но в гонке мы оказались ближе к соперникам, чем ожидали. Так что в целом итоги получились позитивными. Думаю, на двух трассах, которые на бумаге должны были нам совершенно не подходить, одержали победу и заняли второе место. Возможно, немного повезло, но всё равно это был отличный результат команды. На двух трассах, не подходивших нашей машине, мы заработали хорошие очки», — приводит слова Леклера издание RaceFans.