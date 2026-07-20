Леклер считает, что «Феррари» превзошла ожидания на Гран-при Бельгии
Поделиться
Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от Гран-при Бельгии, где он финишировал вторым, завоевав второй подряд подиум в чемпионате.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586
«Отставание было очень большим — возможно, 0,4 или 0,5 секунды. В квалификации это действительно было так, но в гонке мы оказались ближе к соперникам, чем ожидали. Так что в целом итоги получились позитивными. Думаю, на двух трассах, которые на бумаге должны были нам совершенно не подходить, одержали победу и заняли второе место. Возможно, немного повезло, но всё равно это был отличный результат команды. На двух трассах, не подходивших нашей машине, мы заработали хорошие очки», — приводит слова Леклера издание RaceFans.
Комментарии
- 20 июля 2026
-
10:47
-
10:20
-
10:00
-
09:48
-
07:00
-
00:53
-
00:33
-
00:25
- 19 июля 2026
-
23:34
-
23:12
-
22:31
-
22:11
-
21:59
-
21:30
-
21:14
-
20:58
-
20:51
-
20:34
-
20:17
-
20:11
-
20:08
-
20:02
-
19:58
-
19:52
-
19:39
-
19:24
-
19:13
-
18:47
-
18:35
-
18:09
-
17:58
-
17:47
-
17:39
-
17:31
-
16:47