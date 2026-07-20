15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер считает, что «Феррари» превзошла ожидания на Гран-при Бельгии

Леклер считает, что «Феррари» превзошла ожидания на Гран-при Бельгии
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от Гран-при Бельгии, где он финишировал вторым, завоевав второй подряд подиум в чемпионате.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«Отставание было очень большим — возможно, 0,4 или 0,5 секунды. В квалификации это действительно было так, но в гонке мы оказались ближе к соперникам, чем ожидали. Так что в целом итоги получились позитивными. Думаю, на двух трассах, которые на бумаге должны были нам совершенно не подходить, одержали победу и заняли второе место. Возможно, немного повезло, но всё равно это был отличный результат команды. На двух трассах, не подходивших нашей машине, мы заработали хорошие очки», — приводит слова Леклера издание RaceFans.

Читать далее:
Шарль Леклер: уверен, что сделал шаг вперёд после двух подиумов подряд
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android