Колапинто — о ГП Бельгии: особенно понравился двойной обгон, который принёс нам 10-е место

Пилот «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал выступление на Гран-при Бельгии, где финишировал 10-м и заработал одно очко. По словам аргентинца, команда смогла максимально реализовать свой потенциал, а ключевым моментом гонки стал двойной обгон в борьбе за место в первой десятке.

«Рад, что сегодня в Бельгии смог заработать одно очко, финишировав 10-м. Гонка получилась длинной и насыщенной событиями, но за рулём было действительно интересно, борьба шла практически постоянно. Для нас это была хорошая гонка. Мы отлично стартовали, смогли отыграть несколько позиций и благодаря этому оказались в борьбе за очки. Особенно мне понравился двойной обгон, который в итоге и принёс нам 10-е место. Всё получилось благодаря хорошему разгону и слипстриму. Затем мне оставалось лишь нырнуть по внутренней траектории мимо Лиама Лоусона, а потом опередить и Пьера [Гасли].

В целом понимаем, с кем ведём борьбу, где именно нам не хватает скорости. Здесь мы выглядели заметно сильнее, чем на нескольких предыдущих трассах. Со своей стороны продолжим прогрессировать, но сейчас я просто рад, что сегодня нам удалось выжать максимум из имеющихся возможностей. Следующий этап пройдёт в Будапеште — это трасса совершенно другого типа по сравнению со Спа», — приводит слова Колапинто пресс-служба «Альпин».