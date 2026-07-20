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Колапинто — о ГП Бельгии: особенно понравился двойной обгон, который принёс нам 10-е место

Колапинто — о ГП Бельгии: особенно понравился двойной обгон, который принёс нам 10-е место
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Пилот «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал выступление на Гран-при Бельгии, где финишировал 10-м и заработал одно очко. По словам аргентинца, команда смогла максимально реализовать свой потенциал, а ключевым моментом гонки стал двойной обгон в борьбе за место в первой десятке.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«Рад, что сегодня в Бельгии смог заработать одно очко, финишировав 10-м. Гонка получилась длинной и насыщенной событиями, но за рулём было действительно интересно, борьба шла практически постоянно. Для нас это была хорошая гонка. Мы отлично стартовали, смогли отыграть несколько позиций и благодаря этому оказались в борьбе за очки. Особенно мне понравился двойной обгон, который в итоге и принёс нам 10-е место. Всё получилось благодаря хорошему разгону и слипстриму. Затем мне оставалось лишь нырнуть по внутренней траектории мимо Лиама Лоусона, а потом опередить и Пьера [Гасли].

В целом понимаем, с кем ведём борьбу, где именно нам не хватает скорости. Здесь мы выглядели заметно сильнее, чем на нескольких предыдущих трассах. Со своей стороны продолжим прогрессировать, но сейчас я просто рад, что сегодня нам удалось выжать максимум из имеющихся возможностей. Следующий этап пройдёт в Будапеште — это трасса совершенно другого типа по сравнению со Спа», — приводит слова Колапинто пресс-служба «Альпин».

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