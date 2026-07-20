Тото Вольф заявил, что «Мерседес» располагает самым мощным двигателем в Формуле-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф после Гран-при Бельгии заявил, что его команда обладает самой мощной силовой установкой в Формуле-1, несмотря на то, что по регламенту Международной автомобильной федерации (ФИА) «Ред Булл» был признан эталоном в рейтинге ADUO.

«Мы, как команда, делаем всё, что в наших силах. У нас самая мощная силовая установка, есть машина, способная побеждать. Каждый выкладывается по максимуму, чтобы свести количество ошибок к минимуму. Но они всё равно случаются, потому что все мы люди», — сказал Вольф в прямом эфире канала Sky Sports.

Этот рейтинг, учитывающий только мощность двигателя внутреннего сгорания, но не батареи, позволяет командам с более слабыми моторами проводить доработки. «Мерседес» был классифицирован вторым.