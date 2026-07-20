Льюис Хэмилтон — о Гран-при Бельгии: не могу позволять себе такие уикенды

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги Гран-при Бельгии, где он финишировал четвёртым. Британец заявил, что не может позволить себе ещё один такой уикенд.

«Занять четвёртое место и при этом показать такой темп, который в целом продемонстрировала команда, — действительно воодушевляет. Но я думаю, что нам ещё предстоит пройти большой путь. Не могу позволить себе такие уикенды, учитывая, что произошло в субботу. Поэтому на следующей неделе нужно будет повысить уровень своей концентрации», — приводит слова Хэмилтона издание FormulaPassion.

Видео. Необычные кубки Формулы-1: