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Льюис Хэмилтон — о Гран-при Бельгии: не могу позволять себе такие уикенды

Льюис Хэмилтон — о Гран-при Бельгии: не могу позволять себе такие уикенды
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Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги Гран-при Бельгии, где он финишировал четвёртым. Британец заявил, что не может позволить себе ещё один такой уикенд.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«Занять четвёртое место и при этом показать такой темп, который в целом продемонстрировала команда, — действительно воодушевляет. Но я думаю, что нам ещё предстоит пройти большой путь. Не могу позволить себе такие уикенды, учитывая, что произошло в субботу. Поэтому на следующей неделе нужно будет повысить уровень своей концентрации», — приводит слова Хэмилтона издание FormulaPassion.

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