Вассёр — о Гран-при Венгрии: на бумаге трасса лучше для нас, но победа не гарантирована

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился ожиданиями от следующего этапа в Венгрии, который пройдёт через неделю на трассе «Хунгароринг».

«Будапешт? Там ничего не гарантировано. И дело не в том, что трасса больше не подходит нашей машине, а в том, что совсем не факт, что обязательно выиграем. Посмотрим на следующей неделе. На бумаге эта трасса должна немного лучше подходить нашему болиду. Но многое зависит и от исполнения. Должны приехать туда полностью сосредоточенными, не думая, что всё будет легко, а наоборот — понимая, что простого уикенда не будет. Это означает, что нам нужно постараться выполнить работу на таком же высоком уровне, как в последние две недели, или даже лучше.

Прежде чем думать об ADUO, мы сосредоточимся на Будапеште, потому что это более достижимая цель на бумаге. Наша задача — вывести обе машины на хорошие позиции в квалификации, провести чистый уикенд без ошибок, с качественным исполнением и без штрафов. Даже если ты самый быстрый, победа не гарантирована. Посмотрите на «Мерседес» в этот уикенд: у [Джорджа] Расселла была отличная машина, но он не заработал очков. Мы не должны переоценивать ситуацию ни в одну, ни в другую сторону», — приводит слова Вассёра издание FormulaPassion.