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Карлос Сайнс намекнул, что останется в «Уильямсе» в 2027 году

Карлос Сайнс намекнул, что останется в «Уильямсе» в 2027 году
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что его приоритет — помощь команде в подготовке к сезону-2027. Испанский гонщик дал понять, что ситуацию в текущем чемпионате сложно исправить, теперь его цель — работать над будущим команды.

«В нынешней ситуации уже мало что можно исправить. Мой приоритет — помощь команде в подготовке к 2027 году, сделать так, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, продолжать работать вместе с ними.

В конечном счёте я знаю, выжимаю максимум из той машины, которая у меня есть в этом году. Делаю всё возможное с тем, что у меня есть. Возможно, даже в большей степени в гонках, чем в квалификации. В этом году у меня действительно хороший гоночный темп по сравнению с теми, с кем могу себя сопоставить. И, конечно, жаль, что я не могу раскрыть себя ещё ярче.

Если говорить о моём личном выступлении, это был очень и очень хороший год. Но да, жаль, что машина не настолько конкурентоспособна. Надеюсь, это изменится в ближайшее время», — приводит слова Сайнса издание F1Oversteer.

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