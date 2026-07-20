Сергей Корнеев выиграл четвёртый этап RDS Open на «Игора Драйв»

18 и 19 июля в Санкт-Петербурге на автодроме «Игора Драйв» прошёл четвёртый этап Открытого чемпионата Российской Дрифт Серии (RDS Open) в рамках фестиваля «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв». Победу по итогам парных заездов одержал пилот команды STAR PËR STARS AIMOL Сергей Корнеев из Екатеринбурга.

В первый день соревнований состоялась квалификация, где участники выполняли судейское задание на обновлённой конфигурации трассы. Пилотам необходимо было проехать через 13 контрольных точек с заданной траекторией и правильным углом. Лучший результат показал москвич Анатолий Щербак, для которого эта победа стала второй в квалификациях сезона-2026.

Анатолий Щербак Фото: Пресс-служба РДС

В основной части этапа пилоты соревновались в парных заездах по системе Double Elimination с выбыванием после двух поражений. Сергей Корнеев поочерёдно прошёл Сергея Давидадзе, Александра Леонова, Станислава Антропова и дебютанта чемпионата Матвея Вахрушева, после чего вышел в финал.

Фото: Пресс-служба РДС

В решающей дуэли встретились Сергей Корнеев и Анатолий Щербак. В первом заезде победу одержал Щербак, однако для определения победителя этапа потребовался дополнительный заезд. Во второй попытке сильнее оказался Корнеев, который занял первое место. Щербак стал серебряным призёром, а Матвей Вахрушев завершил этап на третьей позиции.

В командном зачёте победу на четвёртом этапе одержала STAR PËR STARS AIMOL, в составе которой выступали Сергей Корнеев, Дмитрий Добровольский и Елисей Никитин. Второе место заняла Tamashi Racing, третье — «ЦМРБанк».

Фото: Пресс-служба РДС

После четырёх этапов сезона-2026 лидером личного зачёта остаётся Анатолий Щербак, набравший 734 балла. Вторым идёт Владимир Афанасьев (492), третьим — Сергей Корнеев (445). В командном зачёте первое место занимает STAR PËR STARS AIMOL (1037 баллов), за ней располагается Tamashi Racing (929), третью строчку занимает «ЦМРБанк» (268).

Следующий этап Российской Дрифт Серии пройдёт 1-2 августа в Красноярске на автодроме «Красное Кольцо» в рамках пятого этапа Гран-при РДС (RDS GP).