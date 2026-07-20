Руководитель команды Citroën Racing в Формуле-Е Сириль Бле скончался в возрасте 42 лет

Руководитель команды Citroën Racing в Формуле-Е Сириль Бле ушёл из жизни, сообщается в совместном заявлении Monaco Sports Group, Citroën Racing, Stellantis Motorsport, Формулы-Е и ФИА. Ему было 42 года.

«Мы все глубоко опечалены потерей Сириля. Многие в команде знали и работали с ним долгие годы. Наши мысли с его семьёй, друзьями и коллегами по всему паддоку. Сириль безгранично верил в эту команду, мы уважаем пожелания его семьи — почтить его память наилучшим образом, продолжая участвовать в гонках в его честь с той же самоотдачей и страстью, которую он привил всем нам», — приводятся в заявлении слова управляющего директора Citroën Racing Бет Паретт.

«Мы убиты горем от потери нашего коллеги и друга Сириля. Его уход — опустошительная потеря для его семьи, для MSG, Citroën Racing и всего сообщества Формулы-Е. Мы потеряли необыкновенного коллегу, которого многие из нас с гордостью называли другом. Весь паддок Ф-Е поддерживает друг друга в этот невероятно трудный период. Чтобы почтить его огромный вклад в спорт, Citroën Racing и всё сообщество Формулы-Е отдадут дань памяти Сириля и его невероятному наследию в эти выходные на этапе в Токио», — сказал генеральный директор серии Джефф Доддс.

Глава ФИА Мохаммед бен Сулайем также выразил соболезнования: «Весь гоночный мир глубоко опечален этой трагической новостью, Сириля будет очень не хватать всем, кому посчастливилось знать его и работать с ним. Он был предан нашему виду спорта, заслужив уважение и восхищение коллег, соперников и друзей по всему паддоку. Его страсть, решимость и вера в свою команду были очевидны во всём, что он делал».