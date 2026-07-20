Судьи не заметили первого контакта Расселла с Хэмилтоном, вызванного действиями Джорджа

В социальных сетях разгорелась дискуссия вокруг инцидента между семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном из «Феррари» и пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом на первом круге Гран-при Бельгии.
Кадр из трансляции
Фото: Скриншот из социальных сетей
Кадр из трансляции
Фото: Скриншот из социальных сетей
Кадр из трансляции
Фото: Скриншот из социальных сетей
Кадр из трансляции
Фото: Скриншот из социальных сетей
«Расселл продолжал поворачивать в сторону Хэмилтона и задел его переднее крыло. Это привело к потере переднего сцепления у Льюиса, что в итоге вызвало резкий срыв задней части и столкновение», — подписал видео пользователь AeroTechVH в социальной сети Х.
После контакта Расселл был вынужден сойти с дистанции, завершив гонку досрочно. В свою очередь, Хэмилтон получил штраф в пять секунд.
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