Судьи не заметили первого контакта Расселла с Хэмилтоном, вызванного действиями Джорджа

В социальных сетях разгорелась дискуссия вокруг инцидента между семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном из «Феррари» и пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом на первом круге Гран-при Бельгии.

Кадр из трансляции Фото: Скриншот из социальных сетей

Кадр из трансляции Фото: Скриншот из социальных сетей

Кадр из трансляции Фото: Скриншот из социальных сетей

Кадр из трансляции Фото: Скриншот из социальных сетей

«Расселл продолжал поворачивать в сторону Хэмилтона и задел его переднее крыло. Это привело к потере переднего сцепления у Льюиса, что в итоге вызвало резкий срыв задней части и столкновение», — подписал видео пользователь AeroTechVH в социальной сети Х.

После контакта Расселл был вынужден сойти с дистанции, завершив гонку досрочно. В свою очередь, Хэмилтон получил штраф в пять секунд.

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